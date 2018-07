Gemälde der Sammlung Batliner verschönern die Baustelle in der Augustinerstraße

Kunst statt Bauzaun © Albertina

Die Augustinerbastei im ersten Wiener Gemeindebezirk wird derzeit saniert und versteckt sich hinter einem Gerüst. Der Bauzaun macht mit Gemälden aus der Alterbina -Sammlung Lust auf das, was sich hinter den Mauern verbirgt: Am Gehsteig sind ab sofort Werke der Sammlung Batliner zu bewundern: Von Monets "Seerosenteich", Degas' "Zwei Tänzerinnen", Chagalls "Papierdrachen" bis hin zu Piccassos "Frau mit grünem Hut" kann man einen ersten Einblick in die Schausammlung des Museums gewinnen.