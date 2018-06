Erfolgsmusical"Mamma Mia!" 22 ABBA-Hits in deutscher Übersetzung

Facebook

Barbara Rauenegger als Rosie und Mitglied der Dynamos in "Mamma Mia!" © Stage Entertainment

Bislang mehr als sieben Millionen Besucher konnten bei der deutschsprachigen Produktion des Erfolgsmusical gezählt werden, für die neue Tour, die nach ihrem Auftakt am Landestheater Linz nach Graz weiterzieht, wurden einige Österreicher für den Cast verpflichtet. So gibt Sabine Mayer (NÖ) die Donna, Barbara Raunegger aus Kärnten singt und spielt die Rosie, Wienerin Katharina Gorgi ist als Sophia zu sehen. Und im Ensemble kann man auch noch Peter Knauder, den Cousin der Gabalier-Brüder, finden!

Raunegger ist gebürtige Klagenfurterin, sie studierte am Konservatorium der Stadt Wien sowie an der University of Music in Denver, USA. Bei zahlreichen Kabarettprogrammen und einem zweijährigen Engagement am Stadttheater St. Pölten sammelte Barbara Erfahrungen in verschiedenen Genres. Ein Engagement bei "Les Misérables" in Duisburg führte sie nach Deutschland, wo sie anschließend in Berlin zur Premierenbesetzung der Welturaufführung von Disneys "Der Glöckner von Notre Dame" gehörte. Bei "Mamma Mia!" in Hamburg war sie ebenfalls Teil der Premierenbesetzung und stand als Erstbesetzung Rosie und Cover Donna auf der Bühne.

Wer kennt "Mamma Mia!" noch nicht? Anhand von 22 ABBA-Ohrwürmern wird eine sonnige und heitere Geschichte erzählt: Ein heißer Sommer in der Ägäis. Am Vorabend ihrer Hochzeit führt Sophies Sehnsucht, endlich ihren Vater kennen zu lernen, drei Männer zurück auf die Insel, die sie zuletzt vor 20 Jahren betreten haben. Sophies Mutter Donna sieht sich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, und Donnas beste Freundinnen aus jenen Tagen machen das heitere Chaos komplett.

In Graz von 8. August bis 12. August 2018.

Stadthalle.

Tickets: www.oeticket.com

oder Tel. 0900-9496096 oder 0316 8088200