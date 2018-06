Anklage wegen Vergewaltigung Missbrauchsvorwürfe rund um Schwedische Akademie kommen vor Gericht

Der Skandal um die für die Vergabe des Literatur-Nobelpreises zuständige Schwedische Akademie kommt vor Gericht: Der Ehemann eines langjährigen Akademiemitglieds wurde wegen Vergewaltigung angeklagt, wie die Staatsanwaltschaft in Stockholm am Dienstag mitteilte. Der 71-jährige Franzose Jean-Claude Arnault soll sich wegen Vergewaltigung einer Frau in zwei Fällen verantworten.