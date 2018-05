Facebook

Der Besuch der alten Dame © (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Was für ein großartiges Auftrittsbild: Als märchenhaft reiche Milliardärin Claire Zachanassian auf unverhofftem Heimatbesuch gleitet Maria Happel wie ein großer Raubfisch eingangs durch einen Schwarm aufgeregter Kleinstädter. Bald schon wird sie hier alle in die Enge treiben, zuvor aber darf sich der Bürgermeister noch geschwind zu einer konfusen Willkommensrede aufschwingen, stimmt der örtliche Chor ein Lied für die heimgekehrte Tochter an: Könnte ja sein, dass sich die Milliardärin derart ein paar milde Gaben für die verarmte Gemeinde entlocken lässt. Stattdessen bietet sie einen Handel an: eine Milliarde für das Leben ihres einstigen Liebhabers Alfred Ill, der vor Jahrzehnten ihr junges Leben ruinierte.

