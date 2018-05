Facebook

Könnte auch ein Cover von Helene Fischer sein: "Tabu", die neue CD von Michelle © Universal Music

Mögen Sie Pop-Schlager? Michelle hat das gleiche Management wie Helene Fischer (Uwe Kanthak) und gerade mit "Tabu" ein Album herausgebracht, das nach ehrlichem, gelebtem Leben mit all seinen Fehlern klingt - und nicht nach einem kühlen Gefühlsroboter, der bei Konzerten zwar ständig "Ihr Lieben!" ruft, aber dabei nie wirklich ehrlich wirkt. Sondern eben wie eine hoch trainierte Leistungsschau, der man zwar auch Respekt zollen darf, die aber nie, nein nie hinter ihre Mauern schauen lässt. Außer sie muss aus Krankheitsgründen Termine absagen. Persönliche Interviews sind ohnehin rar. Manchmal muss man an ein russisches Eislaufkind denken.

Bei Michelle alias Tanja Hewer (die Debüt-LP, programmatisch "Erste Sehnsucht", datiert schon aus 1993), geboren in Baden-Württemberg, ist zwar sicher auch einiges einstudiert (sie merkt sich dem Vernehmen nach die Liedtexte schwer für Live-Auftritte), doch sie ist die weitaus Nahbarere als Künstlerin. Und sang schon früh mal tapfer: "Dein Püppchen tanzt nicht mehr". Oder auch "Dornröschen ist aufgewacht".

"Wer sein Leben konsequent lebt, der macht sich auch irgendwann seine weiße Weste schmutzig. Ich wollte noch nie Everybody´s Darling sein, sondern bin immer meinen eigenen Weg gegangen", sagt sie anlässlich der Veröffentlichung von "Tabu". Und ergänzt: "Ich habe auf dieser Achterbahn namens Leben alles mitgenommen, was geht. Ich möchte jedem Menschen helfen, seinen persönlichen Pfad zu finden und freue mich auf alles, was noch vor mir liegt!" Nach dem Motto eines ihrer Hits: "Nenn' es Liebe oder Wahnsinn!" Inklusive einer Privatinsolvenz trotz der Erfolge.

Rosenstolz

Hat sie nun Lieder aufgenommen, die bei Helene Fischer für deren aktuelles Doppelalbum liegen blieben? Möglich bei dem anderen oder andern Titel (etwa "Feuerwerk des Lebens"). Doch wenn Michelle über ihre Kinder singt oder eine Nummer von Peter Plate (Ex-Rosenstolz) wie "Polaroid (Wir sind ein Foto)" oder "Lass sie doch reden" (keine Coverversion von Rosenstolz) oder "Gegen den Rest der Welt" (allesamt die Highlights der CD) interpretiert, spürt man: Diese Songs wurden für sie geschrieben. Plate hat mit Partner Ulf Sommer freilich auch schon für Fischer komponiert (und jüngst zum Teil durchaus süffisant für Barbara Schöneberger), aber bei diesen herausragenden Stücken des Albums muss er Michelle vor Augen gehabt haben.

Nach dem Hit "Idiot" wurde einmal mehr ein Duett mit Ex-Partner Matthias Reim aufgenommen. Er schrieb und produzierte mit "Rouge" anno 2002 eines ihrer erfolgreichsten Alben. Und da gab es etwa auch noch die laszive Coverstory für ein "Playboy"-Heft (die Ausgabe zählt bis heute zu den am schnellsten in Deutschland verkauften Auflagen und wird auf Online-Plattformen zu Höchstpreisen gehandelt) und einen unbefangenen Umgang mit ihrem phasenweise recht turbulenten Privatleben. Fehlentscheidungen macht sie auf "Tabu" immer wieder zum Thema. Musikalisch und auch melodisch unterscheidet sich die Produktion freilich wenig von einer Fischer-CD. Man nimmt Michelle jedoch die Texte ab. Und hat nicht das Gefühl, dass hier alle Geschmäcker befriedigt werden müssen, ja nichts falsch gemacht werden darf und ein Pop-Schlagerwerk nach Reißbrett in endlosen Konzernsitzungen entworfen wurde. Weil der Druck wohl auch nicht so hoch war. Dieses Album lebt.

International überzeugte Michelle 2001, als sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest antrat und mit "Wer Liebe lebt" in Kopenhagen den achten Platz erreichte. Ohne Auszieh- oder eine andere Show, sondern mit einem Lied. Und in Österreich wurde sie mit zwei Amadeus-Awards geehrt.



