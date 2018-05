Bereits am 3. Juni präsentiert Heinzl in der Sendung "Heinzl und die VIPs: Life Ball 2018" die Höhepunkte des Life Balls 2018.

Mit Promiberichterstattung prominent geworden: Dominic Heinzl ©

Dominic Heinzl wird seine bisher anlassbezogene Society-Sendung "Heinzl und die VIPs" ab September wöchentlich auf ATV präsentieren. Jeden Sonntag um 19.45 Uhr wolle man das halbstündige VIP-Magazin ausstrahlen, kündigte der Sender am Dienstag an.

Den künftigen Sendeplatz besetzt der Moderator erstmals aber schon am 3. Juni, wenn er in "Heinzl und die VIPs: Life Ball 2018" zeigt, was sich am Charity-Ball abgespielt hat. Und er hat sich bereits eine Exklusivstory für diese Sendung gesichert: Er nimmt als einziger europäischer Journalist am ersten "amfAR's EpicRide to Life Ball", der Motorradtour der Stars, teil.

Dominic Heinzl berichtet von dieser Tour, die Oscar-Preisträger Adrien Brody anführt. Er begleitet ihn und die weiteren Hollywoodschauspieler von Wattens bis Wien und wird dann am Roten Teppich vor dem Rathaus wieder zum Mikro greifen. Dominic Heinzl dazu: "VIPs sind an diesem Abend alle Gäste, die sich in ihren schrillen Outfits vor unserer Kamera produzieren und das heurige Life-Ball-Motto ausgelassen zelebrieren."

"Die Society freut sich auch"



Zu seiner wöchentlichen Sendung ab September meint Heinzl: "Nach meiner ausgiebigen Schnupperpension, brenne ich förmlich für die neue Aufgabe. Und ich freue mich sehr auf mein TV-Society-Comeback. Witzigerweise freut sich die Society auch!"

ATV-Programmgeschäftsführer Thomas Gruber: "Dominic Heinzl versteht es, Geschichten zu erzählen, und liefert durch seine VIP-Kontakte abwechslungsreiche Interviewpartner. Es freut mich, ihn wieder regelmäßig bei ATV an Bord zu haben."

