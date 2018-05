Facebook

Günter Franzmeier als 'Newton', Evi Kehrstephan als 'Teenage Girl 2', Anja Herden als 'Teenage Girl 3', Gabor Biedermann als 'Ben', Rainer Galke als 'Michael' und Katharina Klar als 'Mädchen' (vorne) im Musical "Lazarus" © APA/OCZERET

Das Musical "Lazarus", uraufgeführt im Herbst 2015 in New York, kann im Nachhinein als eine Art Requiem für David Bowie verstanden werden, der nur wenige Monate nach der Premiere starb. Am Mittwoch feierte das verrätselte Bühnenwerk seine Österreichische Erstaufführung am Wiener Volkstheater - und erwies sich um ein paar Nummern zu groß für das Haus.

Nach der Deutschsprachigen Erstaufführung in Düsseldorf durch Ex-Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann versucht sich nun Nestroy-Preisträger Milos Lolic an dem Stoff, der lose als Fortschreibung der Handlung des Films "The Man Who Fell to Earth" aus dem Jahr 1976 angelegt ist, in dem David Bowie den auf die Erde gereisten Alien Thomas Jerome Newton spielte. Der war gekommen, um für sein Volk Wasser zu holen, verfiel aber den Reizen des irdischen Lebens, verliebte sich in Mary Lou, wurde ein erfolgreicher Unternehmer und blieb. "Lazarus" setzt nun 40 Jahre später ein, wo Newton als reicher Mann verzweifelt und abgewrackt auf den Tod wartet, der nicht kommen kann. Dank der zahlreichen Bowie-Hits aus mehreren Jahrzehnten sowie einigen neu geschriebenen Songs, die sich auch auf Bowies letztem Album "Blackstar" finden, fungiert "Lazarus" auch als eine Art autobiografische Versuchsanordnung. Das macht "Lazarus" zu einem schwer zugänglichen Stoff rund um die Themen Entfremdung, Vereinsamung und den daraus resultierenden Wahnsinn.

Irgendwo & nirgendwo

Ob es für die Mischung aus Pseudo-Musical und Rocknummern-Revue überhaupt einen richtigen Ansatz geben kann, sei dahingestellt. Die Zwischentexte des von Bowie und Enda Walsh geschriebenen Stücks kommen eher platt daher und vermögen es nicht immer, die Verbindung zwischen den Songs herzustellen und dadurch etwas wie eine stringente Handlung zu kreieren. Lolic verliert sich in seiner Inszenierung jedenfalls irgendwo zwischen dem schwer psychedelischen Bühnenbild von Wolfgang Menardi, der Power von Hits wie "Heroes" und "All The Young Dudes" und den schmerzlichen stimmlichen Grenzen des Ensembles. Die Wohnung, in der der Humanoid Newton sein Dasein mit vielen Flaschen Gin fristet, zeichnet Menardi als grelles Gruselkabinett mit übereinandergestapelten bunten Terrarien, ausgestopften Tieren und Zerrspiegeln. Die beiden Drehbühnen kreisen in einem weiß ausgehängten Bühnenraum und sind, was das Tempo der Inszenierung betrifft, der stumme Hauptakteur.

Das Ensemble

Während Günter Franzmeier als zerzauster, allzu menschlicher Newton bei der Premiere den titelgebenden Opener "Lazarus" mit erstaunlicher Präzision in den Zuschauerraum schmettert, verliert er seine Ausdruckskraft im Laufe des fast zweistündigen Abends zusehends, jedoch nie vollständig. Auch Isabella Knöll als seine Assistentin Elly, die sich als Mary Lou verkleidet, um Newton zu bezirzen, überzeugt in ihrer Darbietung etwa von "Changes". Elly versucht, ihren Arbeitgeber zu retten, der jedoch hat sich in seinem Kopf seine eigene Welt zusammen gesponnen, in der ein von den Toten auferstandenes Mädchen (Katharina Klar) und der zerstörerische Valentine (Christoph Rothenbuchner) um seine Gunst kämpfen. Rothenbuchner, im Glitzerleiberl und mit langen Haaren, trifft zumindest die Töne, wenn schon nicht das Gefühl. Mehr an Abende in Karaoke-Bars lässt dagegen Katharina Klar mit ihrer Interpretation von "Life on Mars" denken.

Weitere Aufführungen am 12., 13., 18., 19., 20., 24., 25., 26. und 30 Mai sowie am 1., 7., 8., 9., 14. und 15. Juni.

Karten: (01) 52111-400

www.volkstheater.at