Der Pianist Oleg Maisenberg ist am Donnerstag 80-jährig verstorben. Das teilte das Wiener Konzerthaus am Abend in einer Aussendung mit. Ab 1998 wirkte der im ukrainischen Odessa geborene Künstler auch an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Für sein Schaffen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse.