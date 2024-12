Die Salzburger Festspiele haben einen neuen Konzertchef. Wie das Festival am Montag informierte, folgt Axel Hiller mit 1. Mai 2025 Florian Wiegand nach, der Intendant der Münchner Philharmoniker wird. Hiller, Jahrgang 1989, ist Betriebswirt, Musikwissenschaftler und Kulturmanager und seit 2020 für die künstlerische Planung und Leitung des Betriebsbüros der Wiener Symphoniker verantwortlich. Von 2016 bis 2020 war er bereits im Konzertbüro der Salzburger Festspiele tätig.

„Ich stelle mich als Teil des starken Festspielteams gerne den Herausforderungen der Umbaumaßnahmen, die viel Flexibilität in der Konzertplanung voraussetzen“, betonte Hiller in der Aussendung. Er sei mit dem Umfeld in Salzburg bestens vertraut. Offiziell ist Hiller für den Bereich „Konzert und Medien“ zuständig.

Zuständig für die Planung der Konzerte

Das Konzertbüro ist im Austausch und Einvernehmen mit dem Intendanten für die Planung der Konzerte zuständig, übernimmt die Vorbereitung und Betreuung der Konzertproduktionen der Salzburger Festspiele zu Pfingsten und im Sommer und verantwortet die Planung und Durchführung des biennal stattfindenden Herbert von Karajan Young Conductors Award (YCA). Als Leiter des Bereichs „Medien“ stimmt Hiller alle Gesamtaufzeichnungen und Gesamtübertragungen in TV und Radio mit dem exklusiven Medienpartner Unitel ab.