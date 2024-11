Sie hat gerade den Lauf ihres Lebens. Die letztjährige, kaum aus dem Kopf zu bekommende Single „Padam Padam“, katapultierte Kylie Minogue zurück in höchste Chartregionen und brachte ihr einen Grammy Award ein. Plötzlich ist die australische Popveteranin, die Ende der 80er-Jahre als Schauspielerin in der Seifenoper „Neighbours“ bekannt wurde, wieder cool und angesagt – und das in allen Altersklassen. Überraschend schnell veröffentlicht die 56-Jährige nun den Nachfolger ihres Erfolgsalbums „Tension“. Es heißt einfach „Tension II“, ist das siebzehnte ihrer langen Karriere und besticht mit 13 weiteren hochenergetischen Disco-Pop-Electro-Krachern.

Wir treffen Kylie Minogue in London. In einem dezenten gelben Pulli zur blauen Jeans ist sie an diesem Nachmittag eher unauffällig gestylt. Während des Gesprächs, für das sehr sportliche 15 Minuten angesetzt sind, das aber dann doch ein bisschen länger geht, bekommt die Sängerin das Strahlen kaum aus dem Gesicht.