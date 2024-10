Bei den Wiener Festwochen wurde die Opernperformance „Sancta“ der heimischen Performanceikone Florentina Holzinger begeistert gefeiert. In Stuttgart brachte die Arbeit nun aber zahlreiche Besucher an den Rand ihrer persönlichen Grenzen. Rund um die ersten beiden Vorstellungen habe sich der Besucherservice um 18 Menschen gekümmert, die zum Teil über Übelkeit geklagt hätten. In drei Fällen habe ein Arzt dazu geholt werden müssen, teilte die Stuttgarter Staatsoper mit.