Neue „Tatort“-Ermittlerin in Kiel wird Karoline Schuch sein. Die 42 Jahre alte Schauspielerin („Die zweite Welle“) wird dann Polizeipsychologin Elli Krieger verkörpern. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am 8. Oktober in Hamburg mit. Schuch bildet ein neues „Tatort“-Duo mit Almila Bagriacik (34) alias Hauptkommissarin Mila Sahin. Sie folgt auf Axel Milberg, der von seiner Rolle als Kommissar Klaus Borowski nach mehr als 20 Jahren Abschied nimmt.

Sein letzter Fall wird voraussichtlich 2025 gesendet. Sowohl bei den NDR-„Tatorten“ aus Kiel und Niedersachsen als auch beim „Polizeiruf 110“ aus Rostock sind somit rein weibliche Duos im Einsatz.

„Ich freue mich und bin aufgeregt, ab Herbst zum Kieler “Tatort„ zu gehören“, sagte Schuch laut NDR-Mitteilung. „Er hatte für mich immer eine ganz besondere Farbe und ich hoffe und wünsche mir, dass wir diese beibehalten können. Besonders freue ich mich auf Almila, die ich seit ihrem allerersten Fall in Kiel kenne, denn da standen wir gemeinsam vor der Kamera.“ Das Besondere an ihrer Rolle der Elli Krieger sei, dass sie als Psychologin in den polizeilichen Dienst trete. „Dieser Umstand hat mich besonders gereizt, weil damit für mich die klassische Kommissarsarbeit entfällt und es einen spannenden Kontrast zur Figur Mila Sahin geben wird“, so Schuch, die in Mecklenburg-Vorpommern lebt.

Schuch spielt schon im Kieler „Tatort“

Bagriacik und Schuch werden dem Sender zufolge in diesem Herbst zum ersten Mal beide in Hauptrollen für den Sonntagskrimi vor der Kamera stehen. Für Fans der Reihe ist es ein Déjà-vu: Als Gaststar war Schuch nämlich bereits 2018 in dem Kieler „Tatort“-Fall „Borowski und das Haus der Geister“ zu sehen gewesen. Ihr „Tatort“-Debüt hatte sie bereits 2001 als Filmtochter des WDR-Kommissars Freddy Schenk (Dietmar Bär) gegeben.

Bekannt geworden ist die im thüringischen Jena geborene Schauspielerin vor mehr als 20 Jahren mit der Daily Soap „Verbotene Liebe“ in der ARD, bevor sie eine Karriere als Charakterdarstellerin machte. Sie spielte in bereits mehr als 60 Rollen. Das Publikum kennt sie etwa aus „Das Geheimnis des Totenwaldes“. Für ihre Darstellung in dem mehrteiligen Thriller bekam sie 2021 den Bayerischen Fernsehpreis als beste Hauptdarstellerin.

Grimme-Preisträgerin Almila Bagriacik freut sich nach eigenen Worten, „dass wir mit den nächsten Filmen neue Wege beschreiten werden.“ Zu ihrer Rolle fühle sie sich eng verbunden. „Umso mehr ist die Neugier auf die weiteren Fälle mit der wunderbaren Karoline Schuch ein herausfordernder und schöner Ansporn. Mit dieser Mitstreiterin an meiner Seite wird es garantiert weiterhin spannend und aufregend beim Kieler “Tatort‘.„