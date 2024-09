Kommendes Jahr begehen die Metallegenden von Iron Maiden ihr 50-Jahr-Jubiläum. Grund genug für Bruce Dickinson und Co, auf ausgiebige „Run For Your Lives“-Welttournee zu gehen.

Diese führt die britische Band am 17. Juli 2025 auch ins Wiener Ernst-Happel-Stadion, wie Veranstalter Barracuda Music am Donnerstag mitteilte. Der Vorverkauf für den Gig, bei dem auf die Gründungsjahre ebenso geblickt werden soll wie die großen Hits nicht fehlen dürfen, startet am 24. September.

Das erwartet die Iron-Maiden-Fans in Wien