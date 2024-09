Zugegeben, es ist kein Buch für hastige Schnellleser: Die Zeilen Michael Friedrichs gehen in die Tiefe. In „Die Fassnacht des Diogenes“, so der Titel des Debüt-Gedichtromans, lässt der langjährige Journalist den griechischen Philosophen zum Weinviertler werden - mit autobiografischen Zügen.

Dem Schreiben verschrieben

Sein berufliches Leben hat Michael Friedrich dem Schreiben gewidmet - „Ich genoss es, zu schreiben, wie ich will“, erzählt der studierte Theaterwissenschafter. In seinem neuen Werk lebt Friedrich die künstlerische Freiheit, nicht „stromlinienförmig“ artikulieren zu müssen. „Ich habe lange gebraucht, eine Form zu finden, in der ich mich ausdrücken möchte“, erklärt der Autor in einem Gespräch mit der NÖN.

„Die Fassnacht des Diogenes“ ist im Buchhandel erhältlich © Wurzinger

Diogenes hat sich Michael Friedrich als Weinviertler im 21. Jahrhundert vorgestellt. Der berühmte Satz „Geh mir aus der Sonne“ verkehrt sich dabei etwa in „Geh mir in die Sonne“, was wiederum eine deutliche Anspielung auf die immer heißer werdenden Sommer sein mag.

Einen ersten Textentwurf seiner Tochter zum Lesen gegeben, hat Friedrich diesen gleich wieder zurückgezogen. „Sie wollte das Geschrieben komplett überarbeiten, keine Zeile hat sie mehr davon bekommen“, hielt der Autor an seinem Schreibstil fest.

Michael Friedrichs „Die Fassnacht des Diogenes“ (ISBN:978-3-949393068) ist in allen österreichischen Buchhandlungen erhältlich.