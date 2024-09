Es ist längst eines der wichtigsten Landmarks von Graz – das Kunsthaus. Am Donnerstag ist Architekt Colin Fournier, der den „Friendly Alien“ gemeinsam mit Peter Cook realisiert hat, in Paris verstorben. Fournier wurde 80 Jahre alt. Im Grazer Kunsthaus trauert man um „den visionären Architekten“ Fournier, „der das Kunsthaus Graz zu dem gemacht hat, was es heute ist – ein unvergleichliches architektonisches Wahrzeichen und ein lebendiger Raum für zeitgenössische Kunst“, so Andreja Hribernik, Direktorin des Kunsthauses Graz, in einer Aussendung.