Die sieben über der riesigen Bühne schwebenden Gebilde sind das einzige Bühnenbild: UFOs? Brutalistische Architektur aus der Sowjetzeit? – Es sind natürlich Roulettekessel, die an den dramaturgisch geeigneten Stellen von Sergej Prokofjews „Der Spieler“ zu blinken beginnen. Ein Klein-Las-Vegas in der Felsenreitschule, das im vierten Akt nicht von den europäischen Adligen aus Dostojewskis Romanvorlage, sondern von sehr heutigen Normalos bevölkert wird. Das Glücksspiel war früher einmal Freizeitbeschäftigung der Oberschicht, das viele Chancen auf sozialen Abstieg und finanziellen Ruin bot, heute ist es Massenphänomen, Unterhaltung, aber auch Gift, das besonders in ohnehin sozial schwachen Schichten Verheerungen anrichtet. In diesen dynamisch gelösten Szenen des Schlussakts gewinnt Peter Sellars‘ Aktualisierung auch ein wenig Kraft.