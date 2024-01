Dass Arbeit in Kunst und Kultur weitgehend mit Unterbezahlung, prekären Dienstverhältnissen sowie unfreiwillig ehrenamtlich geleisteter Arbeit einhergeht, ist weithin bekannt. Um dem entgegenzuwirken, wurde von der Interessensgemeinschaft Kultur (IG Kultur) österreichweit die Kampagne „Fair Pay“ mit der Veröffentlichung eines Manifests im September 2021 ins Leben gerufen. Was so klar wie knapp klingt, entpuppt sich als komplexes Thema, das nicht zuletzt auch von gesellschaftlichem Bewusstsein und Anerkennung dafür abhängt.