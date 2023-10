Zwei neue Filme von Wim Wenders feierten gerade ihre Österreich-Premiere auf der Viennale: das betörende kleine Drama „Perfect Days“ über einen Toilettenputzer in Tokio und der visuell überwältigende 3D-Dokumentarfilm „Anselm – Das Rauschen der Zeit“ über den deutschen Maler Anselm Kiefer, der ab sofort auch in den Kinos zu sehen ist. Wie sich dafür zwei Granden ihrer Kunst begegneten, Zigarren pafften und welche Gemeinsamkeiten sie in ihrer Biografie orten, davon erzählte ein gut gelaunter Wim Wenders im Interview mit der Kleinen Zeitung.