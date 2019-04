Essay.Abschied von der „Generation Arbeit“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ernst Sittinger © KANIZAJ Marija-M. | 2016

Über die nächsten zehn Jahre läuft auf dem Arbeitsmarkt ein spektakuläres Experiment: Es werden so viele Menschen in Pension gehen wie nie zuvor in der Geschichte. Die Folgen werden ähnlich stark sein wie jene der Digitalisierung. Die ersten Babyboomer sind schon in Pension, mit der großen Welle in den nächsten Jahren darf man erwarten, dass im Erwerbsleben kein Stein auf dem anderen bleibt.



Denn Aufbau, Struktur und Kultur der Arbeit sind von der gigantischen Verjüngungswelle elementar betroffen. Während aber zur Digitalisierung schon bald jeder Mittelschüler eine Klausurarbeit geschrieben hat, gibt es für die bevorstehende Auskämmung der Routiniers aus den Büros und Fabriken noch nicht einmal einen Begriff. Man könnte von „Pensionisierung“ sprechen, aber schön ist das natürlich nicht.



Es gibt freilich einen wichtigen Unterschied zwischen Digitalisierung und Pensionisierung der Arbeitswelt. Der Einzug der Roboter ist in seinen Dimensionen unvorhersagbar, wir stochern also bei der „Industrie 4.0“ überwiegend im Nebel. Hingegen lässt sich der Auszug der Älteren glasklar berechnen. Die Geburtenjahrgänge 1961 bis 1966 waren die deutlich stärksten der Nachkriegszeit, und dank moderner Medizin schnellte auch die Lebens­erwartung ansehnlich in die Höhe. Als Folge davon sind die Mitt- und Endfünfziger heute in der relativen Überzahl.



Anders gesagt: Es ist statistisch wahrscheinlich, dass Sie als Leser dieses Textes zwischen 53 und 58 Jahre alt sind. Und zu Hause nicht nur das Brieferl mit dem vorberechneten „Pensionskonto“ liegt, sondern Sie auch schon recht genau das Datum Ihres Pensionsantritts kennen. Denn viele aus dieser Altersgruppe stehen im Erwerbsleben – vorerst noch.



Pensionskonto Foto © Jürgen Fuchs Anders gesagt: Es ist statistisch wahrscheinlich, dass Sie als Leser dieses Textes zwischen 53 und 58 Jahre alt sind. Und zu Hause nicht nur das Brieferl mit dem vorberechneten „Pensionskonto“ liegt, sondern Sie auch schon recht genau das Datum Ihres Pensionsantritts kennen.

Anders als in den Vorgenerationen ist bei den ab 1960 Geborenen nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Frauenerwerbsquote höher. Manche sind vielleicht schon in Frühpension, aber dieser Effekt hat eher die 1950er-Jahrgänge betroffen. Heute ist die Zeit der „Golden Handshakes“ und der vorzeitigen Verdrängung der älteren Arbeitskräfte größtenteils vorbei.Die „Angleichung des realen Pensionsantrittsalters an das gesetzliche“ trägt langsam Früchte. Dies nicht nur aus budgetären Gründen, sondern auch aus demografischen: Der kommende Arbeitskräftemangel ist schon spürbar. Er hat das Bewusstsein für den Wert erfahrener Mitarbeiter zwangsläufig erhöht. Eine 2018 erschienene Broschüre der Wirtschaftskammer rät zur „Generationenbalance“ und warnt Firmen davor, sich vorzeitig ihrer Alten zu entledigen: Das könnte sich nämlich schon bald rächen.Denn die Altgedienten werden nicht ewig weitermalochen. Der fast schlagartige Übertritt der deutlich größten Alterskohorte vom Beruf in den Ruhestand wird nicht nur das Sozialnetz auf eine harte Probe stellen, sondern auch die Arbeitswelt auf den Kopf.

Tohuwabohu Foto © Jürgen Fuchs Sicher ist: Wir stellen uns auf turbulente Zeiten ein, weil nicht nur die Halbwertszeit des Wissens, sondern auch die Planbarkeit des ­Arbeitskräftebedarfs rasch sinkt. Die vielen Alten, die heute noch täglich zur Arbeit ­gehen, sind in diesem ­Tohuwabohu die Türme in der Schlacht.

Dazu ein kurzer Rückblick: Vor 40 Jahren, als die jetzt vor dem Abschied stehende Personengruppe ihre ersten Monatsgehälter verdiente, war vieles ganz anders gewesen. Die Schulabgänger stießen auf einen weitgehend gesättigten Arbeitsmarkt. Die Aufbaugeneration hatte nach dem Zweiten Weltkrieg zwar einen erstaunlich verlässlichen Wohlstand erschaffen, aber die Zukunftsperspektiven waren schon brüchig. Der Ölschock von 1973 und die Wachstums­skepsis des „Club of Rome“ erschütterten die eben erst etablierte ökonomische Gewissheit, dass mit Fleiß und Beharrlichkeit immer mehr Wohlstand angehäuft werden kann.

Ab 1980 schnellte die Arbeitslosigkeit in die Höhe. Plötzlich gab es Berufe, die man ganz einfach nicht ergreifen konnte. Lehrer zum Beispiel: Wer diesen Job wollte, hatte sich auf ein langes Dasein auf ominösen „Wartelisten“ einzustellen. Das war sozusagen die Erfindung des Prekariats. Denn es war ja nicht nur das Arbeitskräfteangebot besonders groß, sondern es schrumpften durch den „Pillenknick“ auch die Schülerzahlen.



Trotzdem war der Arbeitsmarkt vergleichsweise stabil. Wer nach längerer Suche eine Festanstellung ergatterte, dem bot sich die Chance auf eine geordnete Karriere. Man hatte das Gefühl, ab dem Berufseintritt Schmied des eigenen Glücks zu sein: Wer seine Pflichten erfüllte, durfte jahrzehntelang bleiben. Wer sich besonders ­anstrengte, konnte sich hi­naufarbeiten. Es war grundsätzlich ein fairer Leistungstausch.



Der Rahmen war übersichtlich und verlässlich. Es gab noch keine Generation Praktikum, kaum Leiharbeiter, wenig Teilzeitjobs, keine „working poor“ und keine Umgehung von Arbeitsschutznormen durch Scheinselbstständigkeit. Vor allem gab es keine „shareholder value“ und daher nicht die heute verbreitete Rationalisierungslogik des Großkonzerns, bei dem der Einzelne nur Flugsand im Weltengetriebe ist und auch der Fleißigste über Nacht „freigesetzt“ werden kann, wenn das an einem fernen Schreibtisch mit dem Rechenstift so verfügt wird.



Dasselbe galt umgekehrt: Auch die unselbstständig Erwerbstätigen waren damals für ihre Firmen auf eine spezielle Weise berechenbar, die es heute nicht mehr gibt. Arbeit war in erster Linie Pflicht und diente zum Broterwerb, mehr an „Motivation“ war nicht nötig. Dass man sich im Job auch ausprobieren, selbst verwirklichen und neu erfinden kann, kam erst später. Es gab die 40-Stunden-Woche und vier bis fünf Wochen Urlaub. Noch nicht erfunden waren Phänomene wie Work-Life-Balance, Burn­out, Papamonat, Bildungskarenz, Sabbatical und Altersteilzeit. Wer nicht mehr wollte, musste schon zum „Aussteiger“ ohne Rückkehrrecht werden.



Nicht mehr verbindlich, sondern flexibel, so leben wir heute. Man könnte sagen, dass es ein Zeitalter der Verbindlichkeit war. In den Jahrzehnten seither wurde diese Verbindlichkeit in der Arbeitswelt immer mehr ersetzt durch den neuen Leitbegriff der Flexibilität. Das begann mit Wertschöpfungsketten und Lieferantenbeziehungen, setzte sich fort mit Just-in-time-Produktion und dem Ende der Lagerhaltung und zog schließlich in Dienstpläne und Kollektivverträge ein.



Symbolisiert wird dieser Wandel durch neue Kommunikationsmittel und das dadurch veränderte Sozialverhalten. Etwa die Art, wie wir Termine ausmachen: Früher wurden Ort und Uhrzeit fixiert, das galt es ehern einzuhalten. Heute wird x-mal via Handy nachjustiert. Auch hier sind wir nicht verbindlich, sondern flexibel.



Heute ist auf dem Arbeitsmarkt der selbstoptimierte Maschinenmensch ohne Sozialbeziehungen gefragt: allzeit bereit, immer auf Abruf, niemals krank und schon gar nicht eingeschränkt durch Familie, Ehrenamt, Hobby. Er bildet sich ständig weiter, ist zur Firma loyal und nützt ausschließlich Auftragslücken ür kurze Erholungspausen. Dafür darf er zu Hause arbeiten, braucht keine Krawatte zu tragen und bekommt eine fantasievoll geschmückte Visitenkarte, die ihn irgendwie als Chef ausweist („Senior consultant“ spätestens ab dem 25. Lebensjahr). Und es wird ihm großzügig erlaubt, zwischendurch per Dienstcomputer Fotos auf Instagram zu posten.



Maschinenmensch Foto © Jürgen Fuchs Heute ist auf dem Arbeitsmarkt der selbstoptimierte Maschinenmensch ohne Sozialbeziehungen gefragt: allzeit bereit, immer auf Abruf, niemals krank und schon gar nicht eingeschränkt durch Familie, Ehrenamt, Hobby.

Paradies Foto © Jürgen Fuchs Die Erkenntnis, dass wir nicht mehr im Paradies leben, schwindet ebenso rasch wie die Zugehörigkeit zu den klassischen Religionsgemeinschaften.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Ernst Sittinger Mitglied der Chefredaktion Mehr von Ernst Sittinger

Die Arbeitnehmer indes haben ihrerseits die Ansprüche hochgeschraubt, wenn auch in die andere Richtung. Auch sie erwarten in gewisser Weise alles zugleich und sofort: Der Job soll angenehm sein, er soll Prestige und Geld bieten, Sinn stiften und die eigenen Kräfte nicht zu sehr beanspruchen, da man ja den Großteil der Energie für die Optimierung des Privatlebens braucht.Davon abgesehen wird zunehmend infrage gestellt, ob es überhaupt mit der Menschenrechtskonvention im Einklang steht, dass Menschen durch Arbeit von ihrer Freizeit abgehalten werden. Das Grundeinkommen muss her, und zwar bedingungslos.Das hat eine durchaus religiöse Dimension: Die Erkenntnis, dass wir nicht mehr im Paradies leben, schwindet ebenso rasch wie die Zugehörigkeit zu den klassischen Religionsgemeinschaften. Zwar hat die Forderung nach weiterer Verkürzung der Wochenarbeitszeit trotz ungebremst steigender Produktivität viel an Dynamik verloren, aber um Fenster- und Feiertage wird erbarmungslos gestritten. Das politische Theater um den Karfreitag hält uns deutlich den Spiegel vor die Nase.Die damit verbundenen Widersprüche sind freilich nicht neu. Der Kampf „Arbeitsethos gegen Faulheitsanspruch“ ist mindestens so alt wie die arbeitsteilige Gesellschaft. Er begegnet uns schon im antiken Griechenland, wo die philosophische Muße als höchster Sinn des Lebens galt. Der französische Sozialist Paul Lafargue sah vor 150 Jahren drei Stunden tägliche Arbeit als angemessen, der britische Philosoph Bertrand Russell konnte sich immerhin vier Stunden Tagesarbeit vorstellen.Heute sind wir hin- und hergerissen zwischen allen Polen. Es gibt Fantasien einer digitalisierten Welt, in der vernetzte Roboter arbeiten und wir nur mehr den Wohlstand verbrauchen. Es gibt aber die Realität zunehmender Arbeitskräfteknappheit, weil Ärzte, Lehrer, Pflegekräfte verzweifelt gesucht werden. Sogar Fernfahrer werden heute an Autobahnraststätten von Headhuntern zur Konkurrenz abgeworben, obwohl doch angeblich gerade dieser Beruf bald stirbt.Sicher ist: Wir stellen uns auf turbulente Zeiten ein, weil nicht nur die Halbwertszeit des Wissens, sondern auch die Planbarkeit des Arbeitskräftebedarfs rasch sinkt. Die vielen Alten, die heute noch täglich zur Arbeit gehen, sind in diesem Tohuwabohu die Türme in der Schlacht. Ihre jahrzehntelang gewachsene Routine und das gefestigte Erfahrungswissen helfen ihnen, die Unplanbarkeit zu bewältigen.Die Jüngeren tun gut daran, von diesem Beispiel rasch zu lernen. Bald schon, wenn die Abschiedsfeiern der Jungpensionisten in den Büros verklingen, steht die Nachfolgegeneration voll im Fahrtwind. Sie sind weniger, sie sind jünger und ihre Erwerbsbiografien sind brüchiger. Aber sie können Sprachen, sind global interessiert und häufig international vernetzt. Kein Zweifel: Sie werden neue Herausforderungen auf neue Art bewältigen.