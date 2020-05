Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das CHE-Ranking basiert auch auf der Meinung der Studierenden © Gorodenkoff - stock.adobe.com

Das aktuelle CHE-Hochschulranking stellt den österreichischen Fachhochschulen ein gutes Zeugnis aus: Im Vergleich mit Institutionen in Deutschland und der Schweiz belegen die heimischen FH mehr als 200 Platzierungen in der Spitzengruppe und 150 Platzierungen in der Mittelgruppe. Konkret bewertet wurden 32 Technik- und Naturwissenschaftsstudiengänge aus Österreich, aufgeteilt auf 20 Kategorien.

Das meiste Lob erhielten die FH für die gute Organisation der Studiengänge: Sie bieten gute Unterstützung am Studienanfang und ermöglichen schnelle Abschlüsse innerhalb der Mindeststudienzeit. Auch IT- und Laborausstattung der FH erhielten Spitzennoten.