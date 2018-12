Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bienenzuchtverein-Obfrau Margit Cuder und Heinz Sagmeister-Sarao haben auch einen Stand am Christkindlmarkt © SANDRA ZARFL

"Süßer die Glocken nie klingen" - in der Völkermarkter Innenstadt weihnachtet es sehr. Am Samstag wurde der Adventzauber feierlich eingeläutet. Die Klänge zur Einstimmung lieferte das Ensemble Trumpet Brass unter der Leitung von Harald Marschnig. Danach folgten die Eröffnungsworte von Stadtrat und Marktreferent Hans Steinacher sowie von Vizebürgermeister Markus Lakounigg. Winterliche Stimmung breitete sich in den weihnachtlich dekorierten Hütten aus. Insgesamt 12 Austeller bieten am Christkindlmarkt am Hauptplatz ihre Produkte feil. Unter anderem sind der VST Völkermarkt mit Glühwein, Josef Kerner mit orginal ungarischen Baumkuchen oder Elisabeth Koschitz mit selbstgemachten Advent-und Weihnachtsschmuck vertreten. Zahlreiche Schmuckstücke und Köstlichkeiten können somit entdeckt werden. Für Kinder, die es schneller mögen gibt es bereits zum neunten Mal ein Ringelspiel der Familie Pötscher aus St.Veit. Auch eine Krippenaustellung im Foyer der neuen Burg konnte man erleben.