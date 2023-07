Am 1. Juni eröffnete in der Bleiburger Straße 12 in Eberndorf das "supreme.ink"-Tattoostudio. Der kreative Kopf hinter diesem Vorhaben ist Ralph Arneitz aus Haimburg, der sich damit einen Traum erfüllt hat. "In den letzten Jahren war es mein Ziel, mir einen Namen in der Tattooszene zu machen, um so irgendwann in der Lage zu sein, mein eigenes Tattoostudio zu eröffnen", erzählt der 27-Jährige, der in den vergangenen sieben Jahren in Klagenfurt als Tätowierer angestellt war.

Erstes Tattoo mit 16

Die Kunst des Tätowierens faszinierte ihn schon früh: "Mit 16 Jahren habe ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen. Seitdem interessiere ich mich sehr für das Tätowieren. Außerdem konnte ich schon immer gut zeichnen, also habe ich mich schlussendlich für eine Karriere als Tätowierer entschieden." Dies sei aber ein langer Weg gewesen: "Eine staatlich geregelte Ausbildung zum Tätowierer gibt es in Österreich nicht. Meine Ausbildung bestand also aus einem ständigen Besuch von Kursen und drei abschließenden Prüfungen", erzählt Arneitz, der ursprünglich eine Lehre zum Verkäufer absolviert hatte.

Fokussieren möchte sich der Tattookünstler in seinem Studio insbesondere auf die realistische Stilrichtung, ist aber für Anfragen jeglicher Art offen. Terminanfragen sind unter der Telefonnummer 0690 / 104 24 26.