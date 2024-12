„Versteckte“ Zweitwohnsitze sind ein Problem für den Tourismus: Reiche kaufen sich Wohnungen als Wertanlage und lassen diese leer stehen. Experten fürchten sich vor einer touristischen Verödung am Klopeiner See. Eine Therme würde Abhilfe schaffen. Doch in den letzten 20 Jahren wurde von einer Therme am Nordufer nur geredet beziehungsweise geträumt. Ohne Investor geht eben nichts.