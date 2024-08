Im Dezember 2024 ist der Ausbau der Koralmbahn auf Kärntner Seite abgeschlossen. Bis Graz sollen die Züge ab Klagenfurt dann ab dem Jahr 2025 rollen. Ein IC-Halt in Kühnsdorf ist vonseiten der ÖBB nicht vorgesehen, obwohl der Wunsch danach vom Land Kärnten, von den Unterkärntner Gemeinden, den Tourismusvertretern und zahlreichen Bahnkunden deutlich geäußert wurde.

„Wir werden nicht locker lassen“, stellt Hannes Mak, Bürgermeister von Gallizien und ÖVP-Landtagsabgeordneter klar. „Intercity-Züge müssen auch in Kühnsdorf Halt machen.“ Mak nahm – gemeinsam mit weiteren Bürgermeistern aus dem Bezirk Völkermarkt – am 12. August den Besuch von Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) in der Region zum Anlass, um eine entsprechende Petition zu überreichen. Außerdem haben bereits mehrere tausend Kärntner dafür unterschrieben. Die Forderung ist klar: „Der Halt in Kühnsdorf soll in den Fahrplan der ÖBB aufgenommen werden“, so Mak. „Südkärnten kann von der Hochleistungsstrecke nicht profitieren, wenn die Züge an der Region vorbeirauschen.“

Mit der Petition und den tausenden Unterschriften soll der Druck auf die Ministerin und die ÖBB erhöht werden. „Es kann nicht sein, dass man in Wien tausende Befürworter einfach ignoriert“, sagt Mak: „Sowohl aus Kommunalpolitik, Landespolitik und Tourismus sowie aus der Bevölkerung gibt es Stimmen, die sich unmissverständlich für eine Haltestelle in Südkärnten aussprechen.“ Dem sollen die Verantwortlichen im Bund nun Rechnung tragen. „Unsere Region braucht den Anschluss an die Koralmbahn für Wirtschaft, Tourismus und eine zeitgemäße Verkehrsanbindung für die Menschen im Bezirk – wir akzeptieren keine weiteren Ausflüchte“, so Mak.