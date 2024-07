Nach dem letzten Unwetter muss die Draubrücke in Völkermarkt für notwendige Arbeiten der Kelag gesperrt werden. Die Polizei rät, wenn möglich, großräumig auszuweichen, da es sich in der Stadt selbst wegen Baustellen staut. Die Arbeiten an der Draubrücke starten am 1. August um 9 Uhr und sollten bis 11 Uhr abgeschlossen sein.

Auf der B 82 Seeberg Bundesstraße in Höhe Draubrücke hatte zuletzt auch eine Autolenkerin aus dem Bezirk Wolfsberg Glück im Unglück. Umgefallene Bäume erwischten ihr Auto, vor allem im Heckbereich. Sie kam zum Glück mit einem Schrecken davon.