Da die privat gemieteten Geschäftsflächen am Firmenstandort in St. Stefan im Lavanttal zu klein wurden, beschloss Günther Müller, Geschäftsführer der H&V Herstellung und Vertrieb innovativer Bauelemente GmbH, sich im IGP Süd in Völkermarkt anzusiedeln. „Wir haben vor zwei Jahren das 10.000 Quadratmeter große Grundstück erworben, da es in Wolfsberg oder St. Andrä leider kein passendes Gewerbegrundstück gegeben hat“, so der St. Andräer. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Autobahn sei der Standort besonders gut erreichbar, der sich in der Nähe der Postbasis an der A2-Abfahrt Völkermarkt Ost befindet.

Die Bauarbeiten, die im September letzten Jahres begannen, konnten vor Kurzem abgeschlossen werden. Neben einer 1500 Quadratmeter großen Produktionshalle wurden auch Büroflächen mit einer Gesamtfläche von 300 Quadratmetern errichtet. Eine Erweiterung des Firmenstandortes sei jederzeit möglich. „Der Bau einer zweiten Halle ist angedacht“, sagt Müller, der keine Angaben zur Investitionssumme macht.

Geschäftsführer Günther Müller © KK

Großkunden

2008 wurde die Firma gegründet, die zurzeit 14 Mitarbeiter beschäftigt. Lehrlinge könnten aufgenommen werden, seien „aber schwer zu finden, auch für das Büro“. Ein technischer Außendienstmitarbeiter werde aktuell noch gesucht. „Wir beliefern ausschließlich Großkunden wie Strabag, Porr, Granit Bau oder Baumit. Private Kunden und Baumärkte gehören nicht zu unserem Lieferkreis“, so Müller. Produziert werden Spezialelemente für gedämmte Fassaden, verschiedene Anschlüsse können direkt in die Bauteile integriert werden. „Zudem beliefern wir noch die Fertighausindustrie mit fertigen Elementen rund um das Fenster“, sagt Müller. Die Kunden stammen aus Österreich, Slowenien, Italien und Deutschland.