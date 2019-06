Millionenprojekt Großbordell in Villach steht vor Genehmigung

Neuer Anlauf für Großbordell in Villach-Perau. Projekt könnte noch heuer grünes Licht bekommen. Stadt hegt keine Einwände.

Auf dem Grundstück neben dem Wellnessclub Andiamo (linker Teilabschnitt des gelben Bereiches) soll das Großbordell gebaut werden. © Pacheiner

Über die Pläne für das Großbordell in Perau wird in Villach schon seit längerem gemunkelt. Nun gibt es für das umstrittene Projekt den nächsten Anlauf auf einem neuen Standort. Gebaut werden soll es jetzt auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Grundstück nahe des Wellnesclubs Andiamo. "Wir befinden uns mitten im Genehmigungsverfahren", bestätigt Stadtrat und Gewerbereferent Christian Pober (ÖVP) auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Mehr will er im Moment aber nicht dazu sagen.