Hauptfigur Taleyi hütet die mystische Bibliothek in New Orleans. Sie spürt, dass mit den sagenumwobenen Türen im Keller etwas nicht stimmt und forscht mit ihren Freunden, einer ausgestoßenen Banshee und einem geächteten Schattenmann, nach. Dabei gerät sie in einen Strudel aus bizarren Rätseln, tödlichen Gefahren und dunkler Magie, bis schließlich auch noch ein zwielichtiger Dämon auftaucht.