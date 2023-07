30 Jahre standen sie auf der Bühne und wo sie aufspielten, da ging die Post ab. In Kärnten waren sie ohnehin legendär und rund um den Faaker See gab es kein Zeltfest, bei dem sie nicht vertreten waren. Die Rede ist vom "Faakersee Echo", das mit einer Mischung aus moderner Tanzmusik, Showeinlagen und Oberkrainersound das Publikum begeisterte. „Oft spielten wir vor mehr als 1500 Leuten", erklärt Echo-Mitbegründer und Klarinettist Toni Frank. Aber auch international war man viel unterwegs, hatte von 1993 bis 1997 sogar einen Fünf-Jahres-Vertrag für Auftritte in Stuttgart-Stammheim. Und so mancher davon ist mit schönen Erinnerungen verbunden. "Meist waren nach dem zweiten Lied alle schon auf den Tischen und manchmal musste sogar das Zelt wegen Überfüllung gesperrt werden", erzählt Frank. Worauf man besonders stolz ist: Bei keinem einzigen Konzert gab es je einen Ton aus der Konserve. "Wir haben immer alles live gespielt", so Frank. Auch beim Camping Arneitz stand das "Faakersee Echo" zwei Jahrzehnte lang jeden Dienstag auf der Bühne und viele Gäste "verbrachten extra wegen uns hier ihren Urlaub."