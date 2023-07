Karl-Heinz Zindler war als Schöpfer des Pilzmuseums in Winklern in der Gemeinde Treffen bekannt. Im Alter von 83 Jahren hat er nun am 30. Juni seine Augen für immer geschlossen. Sein Schaffen wird die nachkommenden Generationen aber noch länger prägen.

Es war das Jahr 1991, als die Pilz- & Walderlebniswelt als "Pilz-Bilderbuch zum Anfassen" das erste Mal ihre Pforten öffnete. Zindler hatte dafür rund 200 Pilzgruppen naturgetreu aus speziellen Modelliermassen und Zement nachgebaut. Über die Jahre wuchs die Ausstellungsfläche von 500 Quadratmetern auf mehr als 1000 Quadratmeter an und wurde um die Kristallgalaxie, den Fantasywald und viele weitere Besonderheiten erweitert. Über zwölf Jahre lang erschuf Zindler teilweise sogar mit Einsatz umgebauter Zahnarztgerätschaften viele Hunderte Pilzmodelle, die auch heute noch im Museum zu sehen sind. Die naturgetreue Farbgebung gelang durch besonders hochpigmentierte und lichtechte, französische Aquarellfarben.

"Ein besonderes Prachtstück der Ausstellung ist der Steinpilz im Maßstab 1:10, in dessen Kappe Herr Zindler 13000 Strohhalme zur Veranschaulichung der Röhren dieses Röhrenpilzes einarbeitete", würdigt das Museum ihren Gründer, der bereits vor der Museumseröffnung international für sein wissenschaftliches Interesse sowie die naturgetreuen Pilznachbildungen bekannt war. Selbst 32 Jahre nach der Museumseröffnung ziehen seine Werke noch immer Tausende Besucher in ihren Bann. Zindler, der beim Lebensmittelamt der Stadt Villach beschäftigt war, war aber nicht nur begeisterter Pilzkenner. Seine Leidenschaft galt auch der Malerei und der Musik, studierte er einst doch auch klassischen Operngesang. "Er war ein außergewöhnlicher Mensch", sagt Katrin Ofner vom Pilzmuseum Treffen.

Zindler wurde in der Vorwoche von seiner Tochter Barbara und Enkelin Alina sowie zahlreichen Wegbegleitern gebührend verabschiedet.