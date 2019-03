Facebook

Blick von der Burgarena Finkenstein © Webcam Finkenstein/kk

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt am Sonntag zumeist auch noch unser Wetter. Vom Westen her nähert sich jedoch langsam ein weiteres Tiefdruckgebiet mit seiner Schlechtwetterfront. Sie erreicht uns am Montag und bringt deutlich kältere Luft mit. Tagsüber scheint aber am Sonntag noch zeitweise länger die Sonne und die Temperaturen steigen auf Werte bis nahe 18 Grad.