Die International School lud zu ihrem Graduationball, der dieses Jahr unter dem Motto: „The Great Gatsby - a little party never killed anybody“ lief, in das Casineum Velden ein.



Bei den Eröffnungsansprachen sprach Direktorin Ines Schreiner. Gedankt wurde den beiden Klassenvorständen Nina Pope und Ilse Aigelsperger sowie dem Elternvereinsvorstand. Für die stilvolle Gestaltung der Tischdekoration, passend zum Motto, war das Ballkomitee zuständig.