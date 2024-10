Ein Leuchtturmprojekt in der Villacher Innenstadt gerät in den Fokus der Stadtbehörde und des Gemeinderats. Das „Max Palais“, ein mehr als 40 Millionen Euro teures Vorzeigeprojekt, das Wohnungen, Pflege, Kinderbetreuung und Gastronomie vereint, soll ein „Schwarzbau“ sein - zumindest, was einen geringen Prozentsatz des Bauwerks betrifft.