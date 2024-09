Die Geschichte des Gasthofs „Genottehöhe“ in Judendorf reicht mehr als sieben Jahrzehnte zurück – und soll nun enden. Am 20. Juni 1949 wurde das Wirtshaus in Villach eröffnet, am 30. November wird es für immer geschlossen. In den 75 Jahren, die dazwischen liegen, hatte das Traditionshaus hoch über Judendorf mit einem einmaligen Blick über Villach nie geschlossen. Tausende Gäste wurden Tag für Tag mit Schnitzel, Schweinsbraten oder Käsnudel verköstigt. Von 1949 bis 2007 wurde der Gasthof von der Eigentümerfamilie Petritsch geführt, im August 2007 wurde der Betrieb an das Gastro-Ehepaar Christa und Kurt Schoffnegger übergeben. Jetzt gehen die Pächter in Pension, einen Nachfolger gibt es nicht, aus dem Wirtshaus könnte Gerüchten zufolge ein Wohnobjekt werden.

Immer weniger Traditionshäuser

Diese Entwicklung ist kein Einzelfall, sie trifft den Zeitgeist. Immer mehr Traditionsgasthäuser verabschieden sich wegen gescheiterter Nachfolgesuche oder den Herausforderungen der Gastronomie. Um einige namentlich zu nennen: „Dobner“ in Maria Gail, „Bacchus“, „Goldenes Lamm“ und „Hofwirt“ in der Villacher Innenstadt oder der „Gasthof Lorenz“ in Ledenitzen. Keines der Häuser wurde als Gasthaus mit bodenständiger Küche weiterbetrieben. „Bacchus“ wird aktuell gerade zu einem Wohnobjekt samt Gastronomie umgebaut, die Zukunft des „Dobner“ ist noch ungewiss, im Grundbuch scheint nach wie vor Gastronom Peter Dobner als Eigentümer auf. Gerüchten zufolge soll er sich mit bisherigen Interessenten über den millionenschweren Verkaufspreis nicht einig geworden sein. Ebenso zu Wohnungszwecken genutzt wird der einstige Gasthof Lorenz. Der „Hofwirt“ am Villacher Hauptplatz wurde zu einem Irish Pub und im „Goldenen Lamm“ findet sich die deutsche Kette „Cotidiano“, die Bowls und andere schnelle Gerichte ausgibt.

Stichwort schnelle Gerichte: Sind sie es, die der Gast zunehmend wünscht, oder wie erklärt sich die Dichte an Imbissläden oder orientalischen Lokalen in Villach? „Der Gast und vor allem der Tourist wünscht bodenständige, hochwertige Küche und das würden auch wir uns für Villach wünschen. Gibt es familienintern keinen Nachfolger, endet der Betrieb leider häufig“, sagt Stadtmarketing-Chef Pierre Bechler. Auch für die aktiven Wirte ist ein funktionierendes Familiengefüge entscheidend. „Gibt es in der Familie keinen, der weitermacht, wird es schwierig“, sind mehrere Gastronomen überzeugt.

Ein weiterer Punkt sind Mitarbeiter. „Ohne sie läuft nichts. Das Team muss passen, sonst merkt das der Kunde“, sagt Guido Reinthaler vom „Josef“. Spezialitätenrestaurants sieht er nicht als Konkurrenz. „Es gibt genügend Menschen, die bodenständige Küche schätzen, aber man muss flott sein. Wenn es zu Mittag zu lange dauert, sind die Gäste weg“.

Beim Gasthaus Josef an der Treffner Straße sieht man im Personal einen zentralen Hebel. © Helmuth Weichselbraun

Beim Gasthaus „Bacher“ in Vassach ist die Nachfolge geregelt, Sohn Hans Pressinger übernahm vor zwölf Jahren. „Das Wichtigste ist jetzt, auf Nachwuchs zu setzen. Wir haben vier Lehrlinge, die sind unsere Zukunft“, sagt er. An die 25 Mitarbeiter werden im Gasthaus beschäftigt. „Bei uns gibt es immer dasselbe zu essen, das wissen die Leute zu schätzen. Das macht ein Traditionshaus aus“, sagt Bacher.

Abseits der traditionellen Küche gibt es Gerüchte in der Gastroszene. Die „Freindal Wirtschaft“ in Völkendorf muss das Lokal mit Mai verlassen, die Pacht läuft aus. Aktuell dürfte es Gespräche mit dem Eigentümer der ehemaligen „Enotega“ geben.