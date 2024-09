In den kommenden Wochen gibt es in Villach ein vielfältiges Informationsangebot für Frauen. „Das Frauenbüro der Stadt Villach ist eine enorm wichtige Einrichtung, die sowohl Beratung als auch umfassende Informationen und Vernetzungsmöglichkeiten in sämtlichen Lebensbereichen von Frauen bietet“, erklärt Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ).

Die Frauenmesse am Samstag ist beispielsweise eine Informationsplattform für Frauen aller Altersgruppen und in allen Lebenslagen. Expertinnen und Experten beantworten Fragen aus den Bereichen Arbeit, Gesundheit und Soziales an einem Ort, zusätzlich gibt es interessante Vorträge zu den Themen „unbezahlte Care-Arbeit“ und „Alltag mit einer Behinderung – weibliche Lebensrealitäten“.



Auch beim Thema Gewaltschutz bietet und unterstützt das Frauenbüro gleich mehrere Initiativen. So gibt es Ende September kostenlose Selbstverteidigungskurse (27. und 28. September, Anmeldung unter frauen@villach.at), im Oktober eine Demo für das gewaltfreie Leben von Mädchen und Frauen sowie Veranstaltungen rund um die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“.

Im Bereich der Bildung gibt es in Kooperation mit den Kärntner Volkshochschulen (VHS) wieder die „Frauenakademie“, die ein attraktives Kursangebot für Frauen anbietet. Heuer sind die Schwerpunkte auf finanzielle Selbstbestimmung, Selbstwertstärkung und mentale Gesundheit gelegt. Anmeldungen erfolgen über die VHS Villach.

Das Frauenreferat Villach wurde 1993 gegründet. Mit den Angeboten des Frauenbüros leistet die Stadt Villach einen wichtigen Beitrag auf Gemeindeebene zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter.