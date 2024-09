Seit dem Jahr 2021 führte Oberst Herwig Glantschnig das Pionierbataillon 1 in Villach. Bei zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland, insbesondere bei Katastrophenhilfseinsätzen in ganz Österreich stellten Glantschnig und seine „Villacher Pioniere“, wie sie auch genannt werden, stets ihr Können, ihr Engagement und ihre permanente Einsatzbereitschaft unter Beweis.

Die Villacher Pioniere werden immer wieder bei Hilfsleistungen und Katastropheneinsätzen in ganz Kärnten eingesetzt © APA / Christian Debelak

Nun wird Oberstleutnant Gerald Trampusch, bis zur Bestellung eines neuen Kommandanten, mit der Führung des Bataillons betraut. Zuvor war Trampusch als Leiter der Stabsabteilung 3 im Kommando der „leichten“ 7. Jägerbrigade für Ausbildung und Einsatzführung verantwortlich.

Bei diesem militärischen Festakt kommt es auch zum ersten gemeinsamen Auftritt der Militärmusik Kärnten. Die jungen Musikerinnen und Musiker sind Anfang August bei der Militärmusik eingerückt und absolvierten dort die Grund- und Basisausbildung.

„Villacher Pioniere“ gehören zu den erfolgreichsten Truppen

Die Soldatinnen und Soldaten des Pionierbataillons 1 sind besser bekannt unter dem Namen „Villacher Pioniere“. Sie blicken auf eine lange, traditionsreiche Entstehungsgeschichte im Raum Villach zurück. Heute zählt ihr Verband zu einem der kaderstärksten, erfahrensten und erfolgreichsten Truppenkörper des österreichischen Bundesheeres.

Zu den Aufgaben des Bataillons zählen: die Ausbildung von Einheiten für Auslandseinsätze, die Teilnahme an Maßnahmen der Friedenssicherung, Katastrophen- und humanitären Hilfe sowie die Pionierunterstützung der Kampftruppen (Bau von Behelfsbrücken, Instandsetzung von Straßen und Wegen)

Die Villacher Pioniere werden immer wieder zu Hilfeleistungen und Katastropheneinsätzen in Kärnten oder bei größeren Katastrophenereignissen, wie zum Beispiel dem Jahrhunderthochwasser 2002 in Niederösterreich, im gesamten Bundesgebiet eingesetzt.