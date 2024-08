Es brodelt weiter am Gemeindeamt in St. Jakob/Rosental. Der Amtsleiter Marius Egger beendet seine Tätigkeit nach knapp drei Jahren. Wie den Mandataren der Gemeinde mittels eines Rundschreibens mitgeteilt wurde, wird Egger den Posten schon mit 1. September zurücklegen. Dazu St. Jakobs Bürgermeister Guntram Perdacher (SPÖ): „Ja, es stimmt. Der Amtsleiter will sich beruflich verändern, es wurde eine einvernehmliche Lösung getroffen.“