Es wird ein Kirchtag der Rekorde – paradoxerweise bei Preisen und Besucherzahlen. Denn obwohl Speisen und Getränke vielen zu teuer sind, strömen die Menschen in Massen in die Villacher Innenstadt. Schon am Sonntag erreichten die Besucherzahlen ein Rekordhoch: 25.000 Menschen waren auf dem Kirchtagsgelände zu finden.