Die Abschlussprüfungen sind auch an der KTS (Kärntner Tourismusschule) geschafft. Sowohl die drei fünften Klassen als auch die internationale Kolleggruppe dürfen sich über den Kolleg-Abschluss beziehungsweise die Matura freuen. Zwei Klassen konnten sogar die weiße Fahne hissen. Besonders stolz ist man an der Schule auf drei Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich Einser in Ihren Maturazeugnissen stehen haben.

5AT-Klasse

Ausgezeichneter Erfolg: Neff Nina, Prettner Elena, Bernhardt Klemens

Guter Erfolg: Keller Samuel, Mitterer Emelie

Bestanden: Gritschacher Paul, Janz Christina, Kalt Lea, Kerschbaumer Tessa, Kraßnitzer Lisa, Mitterer Josef, Muschett Lisa, Pacheiner Katharina, Sereinig Julia, Tschische Simon, Uitz Elias, Wucherer Annika

Die Maturantinnen und Maturanten der 5AT-Klasse © KK/KTS

5BT-Klasse

Ausgezeichneter Erfolg: Lamprecht Leonie, Mainhard Lara-Marie, Neff Aleyna, Ulbing-Gröblacher Lena

Guter Erfolg: Hellmerich Dora, Strauss Helene

Bestanden: Dauschan Jeremi, Gursch Leonie-Sophie, Schmidt Florian

Die Maturantinnen und Maturanten der 5BT-Klasse © KK/KTS

5CT-Klasse

Ausgezeichneter Erfolg: Hinterlaßnig Thomas, Mühlegger Sophia, Waldner Nella

Guter Erfolg: Keller Nina, Pollheimer Lorena, Schmölzer Marlene

Bestanden: Brunner Elina, Hofmann Juliana, Kassin Sebastian,Komar Sarah, Oeser Maxie, Puchner Maximilian