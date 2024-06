Aufsehenerregender Einsatz mit zahlreichen Schaulustigen am Mittwoch zu Mittag in der Villacher Innenstadt. Am Hauptplatz standen mehrere Kräfte von Feuerwehr und Rettung im Einsatz. Vor einem Innenstadtlokal kippte, offenbar im Rahmen von Montagearbeiten, ein Bagger um. Der Fahrer wurde verletzt und musste ins LKH Villach gebracht werden. „Der Arbeiter war mit der Baumaschine gerade dabei, etwas abzuladen, das Gerät fiel um. Wir sind nun damit beschäftigt, es aufzustellen und ausgeronnenes Öl zu binden“, sagte der Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, Harald Geissler.