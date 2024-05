Der Feistritzer Jahreskirchtag mit Kufenstechen und Lindentanz steht vor der Tür. Am Montag, 20. Mai, und Dienstag, 21. Mai, lädt die Burschenschaft Feistritz Gail zum Jahreskirchtag mit traditionellem Kufenstechen ein. Los geht es am Pfingstmontag um 9.30 Uhr mit einer Heiligen Messe in der Pfarrkirche. Um 14 Uhr findet das Kufenstechen mit Lindentanz in Oberfeistritz und anschließend in Unterfeistritz am Dorfplatz statt. Für die Nachmittagsunterhaltung sorgt die Band „Combo“ und am Abend „Die jungen Wernberger“. Auch der Pfingstdienstag beginnt mit einer Heiligen Messe um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Das Kufenstechen der Verheirateten findet um 18 Uhr in Unterfeistritz statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die „Gailtaler Kirchtagsmusik“.