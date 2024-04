Über die „DPG Personalbeistellung GmbH“ aus Villach wurde am Landesgericht Klagenfurt das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Arbeitskräfteüberlassung und -vermittlung und hat den Firmensitz in der Genotteeallee 14 in Villach. Als Geschäftsführer fungiert David Krall, er sieht einen banalen Grund für das Aus seines Unternehmens. „Die Leute wollen nicht arbeiten“, sagt Krall. Das Unternehmen soll ehestmöglich geschlossen werden.