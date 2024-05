Die Zahl 1987 wirft kein gutes Licht auf das Land Kärnten. Seit damals, dem Jahr der Straßenradsport-Weltmeisterschaft in Villach, diskutiert das Land in unterschiedlichen Zuständigkeiten und Ausprägungen über ein funktionierendes Radwegenetz um den Faaker See. Je nach Legislaturperiode untermauerte ein anderer Politiker die Dringlichkeit. Trotz einiger, vor allem in den vergangenen Jahren getätigter, Baumaßnahmen, blieb der Lückenschluss bisher ein Wunsch. Der See ist, trotz Fokus auf Radtourismus, weit von einer radfreundlichen Stecke entfernt.