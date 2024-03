Es ist keine alltägliche Liegenschaft, die in Treffen derzeit zum Verkauf steht. Handelt es sich doch um das weitläufige Pferdegut, das direkt an das Schloss Treffen angrenzt. Vor sechs Jahren hat es der englische Architekt und Designer Christopher Parker (68) aus England erworben und viel Arbeit sowie Geld in die Renovierung und Sanierung des Anwesens gesteckt. „Der Platz braucht jemanden, der nicht nur eine Liebe zu Pferden haben sollte, sondern auch bereit ist, mein Projekt weiterzuführen“, sagt Parker.