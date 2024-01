„Aufgrund von Mitarbeitermangel hat die Filiale in Feistritz an der Drau ab sofort montags Ruhetag“, heißt es auf der Facebook-Seite des Unternehmens Weissensteiner. Weiters wird angeführt, dass man sich für einen Ruhetag entschlossen habe, um die Mitarbeitenden zu entlasten und, dass man dringend auf der Suche nach einer Verkaufskraft sei. „Derzeit beschäftigen wir zwei Mitarbeiterinnen in der Filiale, wir suchen nach einer weiteren Vollzeit- und einer Teilzeitkraft“, heißt es auf Nachfrage im Unternehmen.

Die Filiale hatte, wie fast alle Standorte des Unternehmens, an sieben Tagen die Woche, wie auch an Feiertagen, geöffnet. Sobald man zusätzliche Mitarbeitende gefunden hat, will man die Filiale auch montags wieder aufsperren.