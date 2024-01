Das Gelände am Kumitzberg in Villach ist gleich holprig wie die Geschichte des Mountainbike-Areals, das dort knapp acht Jahre lang vielen Anfängern und Profis Freude bereite. Schon nach Bekanntgabe der Projektidee einer Outdoor Übungs-Area des Tourismusverbandes TVB und des Vereins „Radlager“ keimten Proteste auf. In der Kritik standen die „Zerstörung der Natur“, die fehlenden Parkplätze, Lärm und Besucher-Frequenz. Nach Monaten der Startschwierigkeiten begann der TVB 2015 schließlich mit der Errichtung. Gebaut wurde auf einem Privatgrund der Familie Kamnig, Sohn Herwig Kamnig bot als Geschäftsführer der „Ride Company“ in der Folge auch Bikekurse an.