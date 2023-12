Nach 47 kulinarischen Jahren haben Maria und Walter Sternad die weit über die Kärntner Grenzen bekannte und beliebte Pizzeria „Marietta“ an der Veldener Westeinfahrt geschlossen. Und das widerum ließen sich die bereits „Velden-erprobten“ Betreiber, der nur unweit in Techelsberg ansässigen Pizzeria „Ciao Ciao“ nicht zweimal sagen und schon bald war es fix, dass das „Ciao Ciao“ nach mehr als 20 Jahren neben den Pizzerien in Techelsberg und Klagenfurt auch wieder nach Velden kommt.