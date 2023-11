Aufrütteln, thematisieren, sensibilisieren und darüber reden: Die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ sind jedes Jahr ein Fixpunkt im Villacher Stadtgeschehen. „Es ist wichtig, dass wir uns immer und jederzeit gegen jede Form von Gewalt gegenüber Mädchen und Frauen positionieren. Es darf keine Toleranz oder Verharmlosung geben in keiner Form, auch nicht in der Sprache“, betont Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Es dürfen keine Rückschritte gemacht werden, „denn die Statistiken sind auch 2023 alarmierend. Es braucht dringend eine bundesweite Strategie für umfassenden Gewaltschutz und Prävention“, betont sie.

Alarmierende Zahlen

Bis zum 15. November sind laut Statistik der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser im Jahr 2023 österreichweit 25 Morde an Frauen und 41 Mordversuche gegenüber Frauen verübt worden. In Villach stieg im laufenden Jahr die Anfrage nach Selbstverteidigungskursen. Laut Frauenbüro Villach sind aktuell alle Angebote ausgebucht, künftig werden die Kurse quartalsmäßig angeboten.

Bewusstsein schaffen

Die „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ bedeutet auch Bewusstseinsbildung – daher lädt das Frauenbüro Villach heuer wieder zu einem Filmabend ein. Das Drama „She said“ thematisiert die Aufdeckung des Harvey Weinstein-Skandals und erzählt die Geschichten jener Frauen, die ein großes Risiko eingingen, als sie über die sexuellen Übergriffe berichteten.