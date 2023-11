43 Feuerwehrleute aus der Region Villach wurden vom Land Kärnten für ihren Einsatz im Sinne der Allgemeinheit geehrt. Sie alle haben sich in unterschiedlichsten Einsätzen um die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung verdient gemacht. Verliehen wurden die Medaillen von Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) im Spiegelsaal der Landesregierung in Klagenfurt.

„Eure Einsätze sind etwas Besonderes, genau wie eure Kameradschaft“

In seiner Ansprache betonte Fellner die hohe Bedeutung des Ehrenamts im Rahmen der heimischen Freiwilligen Feuerwehren. Die Kameradinnen und Kameraden seien es, die das Leben in den Feuerwehren prägen würden. „Ihr alle investiert eure Lebenszeit für euer Engagement und vertretet dabei Werte. Eure Einsätze sind etwas Besonderes, genau wie eure Kameradschaft. Das Einstehen füreinander ist etwas Wunderschönes“, sagte Fellner. Oftmals werde es als selbstverständlich angesehen, dass bei einem Brand, einem Unfall oder bei einer Katastrophe die Feuerwehr anrücke und helfe. „Aber das ist nicht selbstverständlich und das muss man immer wieder betonen“, so der Landesrat weiter.

Landesamtsdirektor Dieter Platzer dankte allen Anwesenden und strich vor allem die Wichtigkeit eines funktionierenden Zusammenspiels der Einsatzkräfte heraus. „Wir wissen ihre Arbeit sehr zu schätzen und es freut mich ganz besonders, heute Dankeschön sagen zu können“, so Platzer. Katastrophenschutzbeauftragter Markus Hudobnik bedankte sich ebenfalls bei den Kameradinnen und Kameraden für ihr Engagement. Die Kärntner Katastropheneinsatzmedaille wird in drei Stufen verliehen: in Gold für besondere Leistungen im Katastropheneinsatz, in Silber für mindestens fünf Katastropheneinsätze und in Bronze für mindestens drei Katastropheneinsätze. Unter „Einsatz“ wird ein Großschadensereignis verstanden, bei dem mindestens der behördliche Bezirkskrisenstab einberufen worden ist.