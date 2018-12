Bezahlter Inhalt Kochen verbindet Kulturen

„Bitte koste dich durch alle Köstlichkeiten, die am Buffet stehen“, so lautet der Spruch gleich zum Empfang. Im großen Vortragssaal in der Caritas Zentrale ist eine große Tafel aufgestellt, um die viele Menschen sitzen, Familien aus Afghanistan, dem Irak und dem Iran. Und dazwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Philips Austria.